 

Застрявший в Казахстане миллиардер Рыбаков вернулся в Россию

12.01.2022, 10:54, Новости дня
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Российский миллиардер, совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков смог вернуться в Россию из Казахстана, где находился во время беспорядков почти без связи.

Рыбаков сообщил газете ВЗГЛЯД, что он «наконец-таки вернулся на Родину, в Россию». При этом «лететь пришлось военным бортом из Алматы, это была единственная возможность».

«Спасибо всем, кто был со мной и помогал как физически, так и духом. Уже сегодня я приступаю к записи YouTube-выпуска о том, как я провел это начало года, что происходило на улицах Казахстана и со мной в это время. Это будет сильный выпуск. Поверьте, я собрал очень много интересного и шокирующего, включая то, как меня приняли за террориста, как проходил захват телебашни «Коктобе». Но пока это все подробности», – добавил предприниматель.

Рыбаков улетел в Казахстан 3 января и должен был вернуться 10 числа, однако из-за начавшихся в республике беспорядков не смог вылететь в Россию.

Игорь Рыбаков – российский предприниматель, общественный деятель, участник списка богатейших людей страны по версии журнала Forbes. Является сооснователем и совладелецем корпорации «Технониколь», которой принадлежит 56 заводов в семи странах мира.



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