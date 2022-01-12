 

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова впервые показали лицо сына Тихона

12.01.2022, 10:01, Разное
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Вчера телеведущий Дмитрий Шепелев и его супруга Екатерина Тулупова с разницей в несколько часов сделали публикации на своих страницах в Instagram, впервые показав лицо сына Тихона, который родился в конце марта прошлого года. На фото 9-месячный малыш смотрит из окна загородного дома во двор, где в снегу сидит пушистый кролик. Подпись к публикации Шепелев сделал максимально лаконичную. 

Сын. Январь. Кролик, – написал Дмитрий. 

Подписчики телеведущего и его жены, посмотрев на ребенка, сделали вывод – малыш очень похож на своего старшего брата Платона, сына Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске, которая умерла от глиобластомы в 2015 году. Впервые Шепелев показал сына еще летом, но тогда было сложно рассмотреть его лицо.

Сын Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой

Отметим, что телеведущий и его жена воспитывают помимо маленького Тихона двоих детей – 8-летнего Платона и дочь Ладу от прошлого брака Екатерины Тулуповой. К слову, Шепелев редко делится личным с подписчиками и впервые за долгое время показал лицо старшего сына от Жанны Фриске в эксклюзивной фотосессии HELLO!.

О том, что Дмитрий Шепелев и его супруга, дизайнер Екатерина Тулупова ждут появления на свет первого общего ребенка, стало известно в начале февраля 2021 года. Дмитрий подтвердил новость лично, написав пост в Instagram, а позже Екатерина сама высказалась на этот счет – опубликовала “беременный” снимок, назвав пост “актуальное”. Мальчик появился на свет 26 марта 2021 года в одной из московских больниц. 

У кого из знаменитостей еще появились дети в 2021 году, читайте здесь.

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном в съемке HELLO!

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова, по признанию телеведущего, познакомились благодаря детям-одногодкам, которые ходили в один детский сад. 

Да, мы пара. Мы вместе уже три года. Познакомили нас дети – наши дети ходили в один детский сад. Это первое наше знакомство. Было и второе – мы совпали в “Тиндере”, – рассказал Шепелев в одном из интервью. 

Тогда же Шепелев рассказал о том, что сделал возлюбленной предложение, однако позже телеведущий не подтверждал, но и не опровергал домыслы о состоявшемся бракосочетании. 

Дмитрий Шепелев и Екатерина ТулуповаПлатон и Лада



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