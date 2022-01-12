 

Мария Миронова опубликовала новое фото с сыновьями: “Мои парни”

12.01.2022, 10:05, Разное
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Мария Миронова, которая в начале года объявила, что примет участие в новом сезоне телешоу “Танцы со звездами”, поделилась сегодня новым семейным портретом. 48-летняя актриса опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она запечатлена вместе с сыновьями. Двухлетнего Федора она держит на руках, при этом положив голову на плечо 30-летнему Андрею. Вероятно, это архивное фото, так как младший сын Мироновой на нем еще совсем маленький.

Мои парни, – подписала Мария снимок, добавив хештеги #счастьесть и #сыновья.

В комментариях к фото Алика Смехова отметила, что “все голубоглазые, в дедушку и прабабушку”. А Игорь Крутой лаконично назвал сыновей актрисы “красавцами”.

Напомним, в сентябре 2019 года Мария Миронова рассказала, что снова вышла замуж. Совсем скоро, 1 октября, она призналась, что во второй раз тайно стала мамой, а спустя несколько дней обнародовала имя и пол малыша – у актрисы родился сын Федор. Ее старший сын Андрей от первого брака с бизнесменом Игорем Удаловым поддерживает хорошие отношения с обоими родителями. Внук Андрея Миронова пошел по стопам деда и матери: он служит в Театре имени Евгения Вахтангова и регулярно снимается в кино.

Перед Новым 2020 годом Мария Миронова дала HELLO! большое интервью. В нем Мария рассказала не только о своей роли в фильме “Холоп”, но и о сыновьях:

Мне хочется гораздо больше времени уделять малышу, быть с ним. Это не значит, что я меньше люблю старшего сына, я его обожаю. Просто в тот момент, когда он был маленький, у меня был другой период. А сейчас боюсь упустить каждое мгновение развития ребенка. Мы наняли няню, чтобы я хоть куда-то могла выбираться, например к вам на интервью. Беременность в 45 и в 18 – совершенно разные вещи. Труднее далась.

В августе Мария Миронова ездила с мужем, имя которого она до сих пор скрывает, и младшим сыном в путешествие по Черногории. Фото и видео из поездки смотрите здесь.

Мария Миронова с сыном Федором, август 2021 года



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