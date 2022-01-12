США ждут объяснений РФ по поводу учений вблизи границ Украины

Его текстовая версия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

“Деэскалация в этом контексте потребует, чтобы российские войска вернулись в свои казармы, чтобы эти учения были либо объяснены, либо прекращены, чтобы это тяжелое вооружение вернулось в свои обычные места хранения. Но мы также стремимся сделать все возможное, чтобы поддержать дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины. И, конечно же, Украина продемонстрировала приверженность мирному прекращению войны. Мы готовы поддержать эти усилия”, – сказал Прайс.

По его словам, США “ясно дали понять, что прогресс [на переговорах по гарантиям безопасности] возможен только в атмосфере деэскалации, а не эскалации, и на основе истинной взаимности”.

“Это требует, чтобы Россия оставалась за столом переговоров и предпринимала конкретные шаги по снижению напряженности”, – подчеркнул Прайс.

Контекст:

Пресс-служба Западного военного округа РФ сообщила 11 января о начале учений на общевойсковых полигонах, расположенных вблизи Украины в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Отмечается, что всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники.

Сообщение об учениях появилось на следующий день после переговоров США и России в Женеве по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

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