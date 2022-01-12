 

“Я бы хотел быть твоей левой рукой”, “Горячая дамочка”. Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини

12.01.2022, 9:58, Новости дня
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Певица запечатлена стоя, согнув одну ногу. Под водой просвечивает ее рука, находящаяся на уровне бикини.

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Публикация от Rihanna * (@rihannaofficlal)

“Я бы хотел быть твоей левой рукой на этом фото”, – признался подписчик james.greenhow.963.

“Горячая дамочка”, – отметил edgarjohnnyedvardsen.

Второй снимок, который добавили к посту, публиковали 30 декабря. Подписчики бурно отреагировали на него.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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