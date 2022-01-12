Министерство культуры выделит Сарику Андреасяну 92 млн на съемки ремейка “Зеленого слоника”
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Министерство культуры выделило режиссеру Сарику Андреасяну грант в 92 млн рублей на съемки ремейка треш-фильма “Зеленый слоник”.
Как правило, в ведомстве не интересуются кино подобного уровня, но исключение решили сделать из-за популярности изначальной версии ленты.
– Давно пора снять ремейк этой легендарной картины, пока это не сделали в Голливуде, – считают в министерстве. – Мы договорились о небольших правках в сценарии, из фильма будут убраны весь мат, сцены жестокости, некорректные разговоры, курение, опять же кадры с несовершеннолетними. Это позволит присвоить ему рейтинг 12+.
Ожидается, что главные роли в ремейке исполнят Федор Бондарчук и Михаил Пореченков, но окончательный актерский состав еще может измениться.
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