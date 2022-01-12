Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского

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12.01.2022, 9:17, Новости дня
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Телеведущий Михаил Зеленский, по предварительным данным, умер от инсульта, сообщили СМИ.

«Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли», – говорится в Telegram-канале радиостанции «Вести FM».

Ранее о смерти 46-летнего журналиста сообщил замруководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

Зеленский вел программу «Билет в Большой» на «России-Культура», а также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».

Напомним, в декабре 2011 года Михаил Зеленский был удостоен премии в номинации «Телеведущий года».



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