Володин призвал США не затягивать рассмотрение гарантий по безопасности

Ответ США по предложенным Россией гарантиям безопасности должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса, от этого зависит снятие напряженности в мире, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин написал в Telegram, что «долг государства обеспечить безопасность граждан, их мирную жизнь», и «именно на это направлены предложения России», которая хочет «получить твердые, юридически обязывающие гарантии безопасности».

«Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке – разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны. Именно США в одностороннем порядке вышли из важнейших международных соглашений, позволявших сохранять военно-стратегический баланс в мире (…) Ненужной Вашингтону оказывается и ООН: США в обход нее принимают решения о бомбардировках суверенных стран, вторжении на территории других государств», – указал Володин.

Кроме того, на его взгляд, «деградирует ОБСЕ, которая как институт призвана обеспечивать безопасность в Европе»: «Европейским государствам бы возмутиться: случись что, полыхнет здесь, а не за океаном. США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников».

«Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придется либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий. Ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса», –заключил Володин.

Ранее в Госдепартаменте США отказались обсуждать ограничения на вступление новых стран в альянс на заседании Совета РФ – НАТО 12 января.

Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.