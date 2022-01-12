 

За сутки в Украине COVID-19 заболели более 7 тыс. человек

12.01.2022, 9:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди заболевших – 409 детей и 160 медработников.

Выздоровели 8077 человек, 193 больных COVID-19 умерли. Попали в больницу 1898 пациентов. За сутки сделали более 79 тыс. тестов.

10 января в Украине выявили 5429 случаев коронавирусной инфекции, 9 января – 1969.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили 3 716 988 случаев COVID-19, умерло – 97 737 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/295197829301107

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

С 30 декабря все регионы Украины находятся в “желтой” зоне эпидемической опасности.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Украина пожаловалась на дискомфорт без кредитов от МВФ

11.06 / Эксперт: Вашингтон никогда не был нацелен на достижение стабильности в других регионах

29.04 / Штат в США будет платить молодежи $100 за вакцинацию против коронавируса

18.08 / Польша решила построить дополнительные ограждения на границе с Белоруссией

15.11 / Корниенко рассказал, как часто и о чем общается с президентом

05.06 / На Roland Garros украинка Костюк обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала

20.03 / Тодуров: Люди просто не видели, какие тромбозы бывают у пациентов с COVID-19. А риск образования тромбов от вакцины нигде не доказан

10.11 / Ярош: Обращаюсь к личному составу Украинской добровольческой армии. Не исключено, что в ближайшее время опять понадобится ваш боевой опыт

27.03 / Из-за севшего на мель контейнеровоза на входе в Суэцкий канал собралась очередь из более чем 300 судов

25.08 / Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты-разведчики США, Швеции и Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика