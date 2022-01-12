В Украине сделали более 29 млн прививок от коронавируса

Первую дозу получили 33 288 человек, 59 348 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее дают людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 670 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 13 056 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили две дозы 14 098 896 человек, дополнительную дозу – 7339 человек, бустерную дозу – 41 141. В общей сложности сделано 29 023 090 прививок.

На сайте ведомства указано, что для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (75 770), Sinovac (22 218), Moderna (5052) и AstraZeneca (2872).

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/295197829301107

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

—