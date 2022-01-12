Шерман рассказала ЕС об итогах переговоров США и России по гарантиям безопасности

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны “подтвердили непоколебимую поддержку Соединенными Штатами и ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины”.

“Заместитель госсекретаря поблагодарила комитет за их работу по обеспечению того, чтобы любое дальнейшее военное вторжение России в Украину повлекло за собой серьезные издержки для Российской Федерации, включая принятие скоординированных экономических мер”, – рассказал Прайс.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Российскую делегацию возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США – Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часа без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

Контекст:

10 декабря 2021 года на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отклонил это требование. “Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой”, – подчеркнул он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

В Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по этим требованиям: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

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