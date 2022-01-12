 

В России зарегистрировали первую тест-систему для выявления «омикрона»

12.01.2022, 9:12, Разное
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В РФ зарегистрировали первую тест-систему «АмплиТест» для выявления штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Фото: ФМБА

«Разработанный набор реагентов позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов Omicron и Delta», — пояснил замдиректора ФМБА Герман Шипулин.

В сообщении агентства говорится, что актуальность разработки тест-системы обусловлена необходимости быстрого выявления «омикрона» на фоне «его молниеносного распространения».

Разработчики набора утверждают, что «АмплиТест» способен выявлять коронавирус «даже в инкубационном периоде и у бессимптомных носителей».

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За последние сутки заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на 66%. Мэр города Сергей Собянин заявил, что в столице уже «значительное количество» заболевших «омикроном», и в течение 7-10 дней ожидается рост числа инфицированных.

Сегодня директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что в ближайшие 6-8 недель более 50% населения Европы могут заразиться «омикроном».

Ранее генеральный директор ВОЗ допустил, что после «омикрона» будут появляться и новые штаммы коронавируса. Он назвал несправедливое распределение вакцин причиной быстрого распространения инфекции.

Источник: Новая газета



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