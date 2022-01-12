 

YouTube передаст властям данные о россиянах, подписанных на каналы оппозиционеров

12.01.2022, 8:51, Разное
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По итогам завершившихся переговоров Роскомнадзора и компании Google последняя согласилась предоставить российским властям персональные данные россиян, подписавшихся на YouTube-каналы оппозиционеров (Алексея Навального, Михаила Ходорковского, Гарри Каспарова и др.).

Все такие граждане будут признаны иностранными агентами. Соответствующий закон уже внесён в Госдуму и будет рассмотрен парламентом в пятницу.

YouTube передаст властям РФ данные о россиянах– Такое решение напрашивалось давно, ведь не секрет, что известные вам блогеры признаны экстремистами, совершающие посягательства на государственный суверенитет. Подписку на эти каналы нужно рассматривать как соучастие в преступлении. Раньше мы сталкивались с трудностями при идентификации таких лиц, поскольку вся информация содержалась в базе Google на территории США. Теперь мы достигли соглашения о передаче этой информации, – рассказал инициатор законопроекта Павел Крашенинников.

Также парламентарий не исключил того, что содействие ходу переговоров оказал беспрецедентно высокий оборотный штраф, наложенный на компанию Google и составлявший на момент вынесения решения суда 7,2 млрд рублей.

После принятия законопроекта у россиян будет 10 рабочих дней, чтобы отписаться от оппозиционных каналов и уведомить об этом уполномоченный орган надлежащим образом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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