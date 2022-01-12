Стало известно о «продвинутой схеме» обмана клиентов банков в России

Клиенты банков стали чаще сталкиваться с продвинутой схемой обмана при помощи голосовых роботов, рассказал начальник УИиОС ГУ МВД Владимир Васенин.

Васенин сообщил, что сначала потерпевшему поступает звонок от банковского робота-помощника, «он информирует о (…) подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом, далее в тональном режиме просят подтвердить операции», передает «Вечерняя Москва».

При отказе происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности кредитной организации, отметил представитель силового ведомства.

«Во время разговора он пытается получить данные абонента», – заключил эксперт.

Недавно жертвой этой схемы стала 32-летняя девушка, которая выполнила все требования мошенников, в том числе взяв кредит на сумму более 2 млн рублей.

Ранее в ЦБ призвали изменить законы для возврата похищенных мошенниками средств.