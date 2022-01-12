Россиянам напомнили, какой стаж не учитывается при начислении пенсии

По действующему российскому законодательству время очного обучения в вузе не включается в трудовой стаж при начислении пенсии, сказала замдекана экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Елена Григорьева.

«Например, для выхода на досрочную пенсию может быть учтен специальный трудовой стаж. Это трудовая деятельность, которую осуществлял житель в особых сложных условиях (вредные производства, тяжелые климатические условия, и др.), и ему полагаются дополнительные льготы и надбавки», – сказала она агентству «Прайм».

Также она напомнила, что срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года учитывается при расчете пенсии лишь в том случае, если житель работал до и после наступления данных периодов. При этом Григорьева отметила, что в настоящее время в РФ трудовой стаж не играет ключевой роли при начислении пенсии, но может иметь важное значение в некоторых случаях.

По словам эксперта, определяющее значение при расчете пенсионных выплат имеют страховые взносы, которые выплачивал работодатель. По действующей формуле они переводятся в баллы, на основе которых вычисляется страховая часть пенсии.

Ранее стало известно, что неработающие пенсионеры смогут получить доплату к фиксированной выплате в 2022 году, если они воспитывают несовершеннолетних детей, детей с ограниченными возможностями здоровья или детей старше 18 лет, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях.