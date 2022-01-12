Специалисты обнаружили подводную реку с водопадами в Черном море, которая течет под водой

Несмотря на то, что специалистам из научных учреждений довольно давно известно о существовании уникальных течений под водой Черного моря.

Более одиннадцати лет назад они обнаружили поток, который ничем не похож на те, которые были найдены ранее.

Главное отличие заключается в том, что это полноценная река, которая очень похожа на Брахмапутру, которая протекает в Индии. У неё есть те же элементы, включая районы водопадов, побережье и прочие элементы.

Русло находки расположено в Босфоре. Благодаря рельефу дна, ученым удалось определить с какой скоростью движется течение и какую площадь занимает река. Специальный аппарат продемонстрировал, что длинна равна шести десяткам километров, а ширина чуть превышает километр. Но самое удивительное – глубина, которая равна 35 м.

Река течет со скоростью около 6,5 км/ч – это довольно высокие показатели. Если бы поток находился на поверхности, он бы точно вошел в рейтинг самых крупных рек мира, где смог бы занять пятое или шестое место.

Благодаря различным колебаниям температур и количеству соли, вода в русле находится в стабильном состоянии и только лишь спустя полсотни километров она начинает взаимодействовать с окружающей средой.