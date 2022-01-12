Все, что мы знаем о чупакабре

Первая кровь

Впервые чупакабра появилась в Пуэрто-Рико — маленьком островном полугосударственном образовании, которое имеет статус ассоциированной, но не входящей в состав США территории. Расположено оно на одном из живописных островов Антильской гряды в Карибском бассейне. Место тихое, на происшествия не богатое, но в 1975 году там произошла череда загадочных событий, попавших на первые полосы американских газет.

Все началось ранней весной, когда в предместье столицы острова — города Сан-Хуана — на подворье крестьянина Хуана Алонсо произошло нечто необъяснимое: однажды ночью его семья услышала истошные крики, доносящиеся из загона, где находились козы. Не успели люди добежать до загона, как шум стих, но фермер всё-таки решил проверить, в чём дело, и ему представилась ужасающая картина: трупы животных покрывали пол сарая, фрагменты их тел были разбросаны повсюду. Когда первый шок прошёл, Алонсо и его домочадцы обратили внимание на то, что крови, которой при подобных обстоятельствах должно было пролиться довольно много, нигде не было.

Первоначально у фермера при виде жуткой картины возникла версия о нападении диких животных, но на территории Пуэрто-Рико никогда не обитали хищники, способные убивать домашний скот.

Кроме того, хищников должна была бы интересовать пища, но никаких следов того, что варварски убитых коз кто-то поедал, не было. Когда же трупы осмотрели ветеринары, то выяснилось, что на их телах, там, где проходили крупные сосуды, имелись странные укусы, а кровь будто кто-то буквально высосал из тел животных. Но кто мог такое сделать — оставалось непонятным.

Не успели островитяне прийти в себя от этих событий, как произошли другие. Всего через несколько дней в другой части Пуэрто-Рико — деревне Коамр — были умерщвлены несколько домашних животных, в основном телят и коз. И в этот раз сами трупы остались практически нетронутыми, но крови в них почти не было. На трупах имелись и следы укусов.

Затем известия о нападении неизвестного существа стали приходить и из других частей острова, и в каждом случае загадочного убийцу интересовала исключительно кровь жертв. На острове началась паника, многие боялись, что неведомый хищник начнёт нападать и на людей. Однако к осени новые сообщения о нападениях ночных вампиров на домашних животных поступать перестали. Все закончилось столь же неожиданно и необъяснимо, как и началось.

Тварь снова здесь!

Шли годы. Пуэрториканцы успели позабыть об ужасных событиях, как вдруг 20 лет спустя началась новая серия необъяснимых убийств домашнего скота. В 1995 году в местных СМИ появилась новость об обнаруженных в хлеву у некого крестьянина убитых и обескровленных коровах и козах, которую многие поначалу восприняли как газетную утку, призванную привлечь читательский интерес. Но вскоре аналогичные сообщения стали приходить и из других уголков острова. На этот раз нападения неведомых существ на домашний скот длились почти два года. Люди в этот раз реагировали более бурно, нашлось немало храбрецов, решивших организовать засады и изловить демоническую тварь. Поймать, к сожалению, так никого и не удалось, но появились… очевидцы.

Люди единодушно свидетельствовали о загадочном существе, покрытом густой шерстью, с большими глазами, способном одинаково уверенно ходить как на двух, так и на четырёх лапах. Существо представляло собой нечто среднее между человеком, ящерицей и обезьяной, но казалось, было намного сильнее человека и при этом более ловким, чем обезьяна (у него были чрезвычайно подвижные и цепкие передние лапы). Тогда же у существа наконец-то появилось собственное имя — его стали называть чупакабра, что с испанского языка переводится как «сосущий козу» или «выпивающий козу». То есть по смыслу — козий вампир.

Вскоре сообщения о нападениях жуткой твари на скот стали приходить из-за пределов Пуэрто-Рико. Так, в конце апреля — начале мая 2000 года нападения на животных с их обескровливанием были зафиксированы в районе Сантьяго, столицы Чили, отделённой от острова многими тысячами километров. Как жуткая бестия перебралась через воды Карибского моря и оказалась в Южной Америке? Странная история. Затем выяснилось, что подобные нападения начали происходить и в других странах Латинской Америки, причём начались они в разных странах почти одновременно.

Военные или пришельцы?

3 мая 2000 года довольно любопытный случай произошёл на окраине курортного бразильского городка Лагуна, штат Санта-Катарина. Профессора Ромеро ночью разбудил визг собак, и он, взяв ружьё, вышел во двор, где увидел своих здоровенных ротвейлеров, в страхе прижавшихся к забору. В неверном лунном свете перед ними он узрел странное существо ростом примерно 170 сантиметров. У ночного гостя были крылья, и он стоял спиной к профессору, который не растерялся и выстрелил в неведомую тварь. Существо вздрогнуло, расправило крылья и перелетело через забор. Больше во дворе сеньора Ромеро оно не появлялось. Впрочем, можно ли назвать это существо чупакаброй? Но известие это появилось в газетах как раз тогда, когда шёл вал информации о появлениях «козьего вампира».

Складывалось впечатление, что таинственных существ становится всё больше. Уфологи и криптозоологи строили свои предположения. Кто-то считал, что чупакабра — плод лабораторных исследований и сбежала с секретной военной базы США; кто-то увязывал его появление с НЛО, так как при появлении чупакабры очевидцы частенько одновременно замечали летающие тарелки. Также было высказано предположение, что чупакабры неприметно жили на нашей планете миллионы лет и в диких лесных чащобах латиноамериканских тропиков сохранились до наших дней. В последнее время под воздействием неизвестных факторов, таких как, например, испытания ядерного оружия, их популяция увеличилась, и они вышли из своего привычного ареала.

Чупакабра в СНГ

Самое странное, что со временем чупакабры проникли не только в близлежащие США, но их стали встречать и на пространствах Евразии. Начиная с 2004 года скелеты этих тварей стали находить в России. Правда, учёным эти находки показывать никто не торопился, поскольку они попахивали фальсификацией, но вскоре начались встречи с живыми чупакабрами как в России, так и в Белоруссии, и на Украине. Подвид чупакабры, облюбовавший эти территории, оказался мельче латиноамериканского, размером с лису или средних размеров собаку, поэтому его жертвами чаще становились кролики и куры. «Козий вампир» за полтора без малого десятилетия успел наследить в Курской, Воронежской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Челябинской областях, Приморском крае, Республике Коми, Башкирии, Татарстане и, что особенно интересно, в перенаселённом Подмосковье. Причём в Московской области он был достаточно крупным для того, чтобы справиться с овцами.

В России и на Украине было отмечено несколько случаев, когда хозяева сельских подворий, застав мерзкую тварь на месте преступления, забивали её палками или закалывали вилами. Также были отмечены случаи нападения чупакабр на человека, причём на Украине один из таких случаев закончился смертью жертвы агрессии таинственного существа. В России первый случай нападения чупакабры на человека был отмечен в городе Волгодонске Ростовской области в ночь на 3 апреля 2016 года.

Предыдущей ночью хозяин подворья обнаружил у себя мёртвых кур. У трупиков было по две дырки на шее от укуса, а сами тушки обескровлены. Хищники так не поступают, предпочитая сразу поедать мясо своих жертв. На следующую ночь мужчина решил выследить разорителя курятника и столкнулся с чупакаброй, что называется, лицом к лицу. Зверюга набросилась на него и вцепилась зубами в ногу. От серьёзных травм, по словам пострадавшего, его спасли сапоги. Получив пинка, тварь убежала. Скептики утверждали, что нападение могли совершить волки или лисы, но известно, что волков в этом районе истребили ещё в прошлом веке, а лисы ни при каких обстоятельствах на человека не нападают.

Умное чудовище

Без элемента массового психоза тут, конечно, не обходится. В январе 2015 года чупакабра свирепствовала под Омском. Охотоведы выследили жуткую тварь и сфотографировали. На снимке отчётливо была видна росомаха. Зверь, конечно, тоже крайне агрессивный, но на просторах России известный многие сотни лет.

14 апреля 2016 года, через считанные дни после ростовского кошмара, житель Кемерова снял чупакабру на видеокамеру прямо на улицах родного города. Вот только на представленном им в качестве доказательства видео было отчётливо видно, что дорогу кемеровчанину перебегала крупная собака.

Тем не менее что-то действительно происходит. В конце все того же апреля 2016 года чупакабра, похоже, объявилась в предместьях заполярной Тюмени, где расправилась с десятками кроликов. Зверь их опять же не ел, а просто растерзал. При этом он ещё и ухитрялся вскрывать стальные решетчатые дверки на клетках, что свидетельствует о наличии у него некоторого интеллекта. Так что невольно появляется желание объяснить феномен либо теорией заговора, с лабораториями, где таинственные негодяи выводят адаптированных под разный климат «козьих вампиров», либо происками вездесущих инопланетян, проводящих над населением нашей планеты непонятные эксперименты.