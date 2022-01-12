В Кремле ответили на вопрос о повышении пенсий в 2022 году

Во вторник, 11 января, Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что в 2022-м при индексации пенсий будет учитываться уровень фактической инфляции. В этом вопросе позиция главы государства остается неизменной, отметил его пресс-секретарь. Об этом также пишет “Царьград”.

Еще в декабре 2021-го на съезде партии “Единая Россия” Владимир Путин говорил о повышении пенсий выше уровня инфляции. Учитывая ее значительный рост, отступать от этого принципа неправильно, указал тогда президент России. Он также отмечал: в 2019 году власти строго следовали этому правилу.

Выполняя поручение главы государства,

Министерство труда и социальной защиты РФ готовит дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022-м. В ведомстве начали эту работу в конце прошлого года. В Кремле надеются, что скоро задача по повышению выплат не ниже инфляции будет решена в скором времени.

Ранее в Пенсионном фоне России сообщили, что пенсия сельчан может увеличиться на 25%. Надбавка будет положена тем, у кого есть стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, кто живет в селе и является неработающим пенсионером. Для получения дополнительных денежных средств обращаться в ПФР не нужно.