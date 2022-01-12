 

Зеленский согласился сесть за стол переговоров по конфликту в Донбассе

12.01.2022, 7:10, Разное
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Конфликт в Донбассе тянется уже восемь лет, и украинские власти, казалось, ни в какую не идут на диалог по его урегулированию, хотя открыто говорят об этом со всех международных трибун. И вот, кажется, лед тронулся.

Президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что готов к необходимым решениям для прекращения конфликта в Донбассе. Это означает, что политик согласен сесть за стол переговоров во время нового саммита в нормандском формате, сообщает “Общественная служба новостей”.

Ранее данную тему на переговорах поднимали советники лидеров Франции и Германии с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. После этого украинский лидер признал, что настало время предметного разговора.

При этом представитель офиса Зеленского добавил, что Киев останется привержен своему пути урегулирования конфликта в Донбассе, а также обостренных отношений с Россией.

Напомним, Москва неоднократно призывала Киев выполнить Минские договоренности, однако Украина неохотно делала шаги в этом направлении.

Вооруженный конфликт на востоке Украины и боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины начались в апреле 2014 года.



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