 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

12.01.2022, 7:01, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 0,25 копеек и составил 74,4525 рубля. Курс евро также вырос на 11,5 копеек и составил 84,79 рубля.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 0,25 копеек и составил 74,4525 рубля. Курс евро также вырос на 11,5 копеек и составил 84,79 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро.



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