Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 0,25 копеек и составил 74,4525 рубля. Курс евро также вырос на 11,5 копеек и составил 84,79 рубля.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 0,25 копеек и составил 74,4525 рубля. Курс евро также вырос на 11,5 копеек и составил 84,79 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро.