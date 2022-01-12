 

В Кремле подвели итоги переговоров России и США по гарантиям безопасности

12.01.2022, 6:26, Разное
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9 и 10 января в Женеве проходили консультации представителей России и США по гарантиям безопасности. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал эти переговоры сложными, но очень профессиональными и глубокими. Американская сторона же сообщила, что встреча прошла в формате дискуссии.

Во вторник, 11 января, о выводах по переговорам России и США рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, пока складывается неполная картина, она будет дополнена на днях, когда состоится заседание Совета РФ – НАТО и пройдут консультации на площадке ОБСЕ. Мол, только после этого будет ясно, в какую сторону двигаться, и есть ли в этом смысл.

Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоится в Брюсселе в среду. Генсек организации Йенс Столтенберг заявлял о готовности договариваться с Москвой. На четверг же запланированы консультации на площадке ОБСЕ. Эта встреча пройдет в Вене.

Ранее Сергей Рябков рассказал, что во время переговоров в Женеве были затронуты отношения России и Украины. По словам замглавы МИД РФ, представители США говорили о якобы готовящемся “вторжении” на Незалежную. Российской стороне в очередной раз пришлось опровергать эти домыслы.



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