В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о возможном госперевороте в Узбекистане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в 2020 году сумел предотвратить попытки госпереворота в стране, стал одним из главных спикеров по ситуации в Казахстане. Накануне политик на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ призвал Ташкент обратить на происходящее в соседней республике особое внимание и извлечь уроки. Якобы взгляды террористов уже брошены на Узбекистан.

Во вторник, 11 января, журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова, разделяет ли Кремль опасения Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера дал понять, что Москва не принимает участия в таких обсуждениях. Он предположил, что о рисках госпереворота в Узбекистане, скорее всего, говорят Минск и Ташкент.

Напомним, в 2012 году Узбекистан вышел из ОДКБ и, по оценкам экспертов, вряд ли вернется. По словам директора узбекистанского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиера Эргашева, страна имеет опыт отражения нападений террористов, но при необходимости Ташкент может напрямую обратиться за помощью к Москве в рамках союзнических отношений. Так эксперт сказал в беседе с “РИА Новости”.

Ранее Александр Лукашенко сделал “историческое” заявление о Казахстане и новом мире. Он сказал, что этот год будет непростым, и скоро все изменится. По словам политика, внешние силы пытаются “утопить Россию в крови”, и если этой страны не станет, то таким государствам, как Белоруссия, Украина и Казахстан, будет трудно выжить.