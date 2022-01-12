 

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о возможном госперевороте в Узбекистане

12.01.2022, 6:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в 2020 году сумел предотвратить попытки госпереворота в стране, стал одним из главных спикеров по ситуации в Казахстане. Накануне политик на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ призвал Ташкент обратить на происходящее в соседней республике особое внимание и извлечь уроки. Якобы взгляды террористов уже брошены на Узбекистан.

Во вторник, 11 января, журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова, разделяет ли Кремль опасения Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера дал понять, что Москва не принимает участия в таких обсуждениях. Он предположил, что о рисках госпереворота в Узбекистане, скорее всего, говорят Минск и Ташкент.

Напомним, в 2012 году Узбекистан вышел из ОДКБ и, по оценкам экспертов, вряд ли вернется. По словам директора узбекистанского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиера Эргашева, страна имеет опыт отражения нападений террористов, но при необходимости Ташкент может напрямую обратиться за помощью к Москве в рамках союзнических отношений. Так эксперт сказал в беседе с “РИА Новости”.

Ранее Александр Лукашенко сделал “историческое” заявление о Казахстане и новом мире. Он сказал, что этот год будет непростым, и скоро все изменится. По словам политика, внешние силы пытаются “утопить Россию в крови”, и если этой страны не станет, то таким государствам, как Белоруссия, Украина и Казахстан, будет трудно выжить.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / ВВС США заказали разработку миниатюрных ракет для защиты истребителей

22.08 / Они будут нарядными и яркими: тенденции и тренды блузок наступающей осени

23.07 / Крылья с размахом

20.01 / В Германии верблюд покусал смотрителя зоопарка

02.07 / Названа причина меньшей выживаемости пациентов с ожирением при раке

21.08 / Бузова появилась на «Новой волне» в «свадебном» платье

29.06 / Китайские аналитики считают новейший российский ионный двигатель проблемой для США

01.12 / Мнение: “Небо”

09.02 / Государство выделит 500 млрд рублей на соцвыплаты россиянам

03.05 / Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер провели уикенд вместе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика