Мнение: Но есть и хорошие новости!



Вот тот самый Огород

В последний день каникул, уж не зная, чем заняться, случайно оказался в районе Проспекта мира и вдруг подумал – а не сходить ли мне посмотреть пресловутый «Аптекарский огород»? Этот уголок природы, как-никак, при моем родном МГУ, а я там, почитай, ни разу и не был! Сказано – сделано. Дошел до «Огорода» (от метро там – два шага), захожу. Требуют купить билет – но цена божеская, 400 рублей. Протягиваю карточку – и тут меня этак строго спрашивают: «А куар-код у вас есть?!»

«Во, думаю, попал!» Признался, что нет. Билетерша мне так с сомнением: «А у нас без куар-кода нельзя! Вы постановление мэра читали?» Я виду не подал, а сам вспомнил: ну да, в Москве ополоумевшие безумцы ведь и впрямь запретили всего два вида досуга для непривитых – посещение музеев, театров… и цирка. Видимо, по мысли Собянина, именно в этих местах коронавирус особенно беспощаден. А «Аптекарский огород», где всякая флора, пальмы и кактусы – он, стало быть, у них тоже по разряду музеев проходит!

Но я отвечаю как ни в чем ни бывало – да ну, откуда, понятия не имею. А сам думаю, что с огородом все ж придется, видимо, отложить посещение до следующей жизни. Однако – не тут-то было. Служительница билет мне выдает, и только говорит с сомнением: «Ну, не знаю… вас в оранжерею могут не пустить без кода». Типа – иди уж, на свой страх и риск!

Я и пошел, в буквальном смысле: ведь единственный смысл в недопуске непривитых в общественные места (если считать, что в этом вообще может быть заложен какой-то объективный смысл) – это такой способ сберечь… самих же непривитых, более ничто. Ведь привитым, понятно, бояться нечего – они ж привиты, если и заболеют, то легко (как моя жена – каких-то три недели с высокой температурой, без обоняния и вкуса, но с сильным сухим кашлем; не о чем говорить). Заразить другого непривитый, как и привитый с куар-кодом (то есть привитый вдвойне) может с одинаковым успехом. Поэтому единственная разница – то, что непривитый (то есть я), придя в общественное место, может заразиться сам и умереть. Но я прикинул, что ничего – такой страх смерти я переживу. И пошел. Заодно припомнил утешительные строчки Мандельштама:

Я от жизни смертельно устал

Ничего от нее не приемлю

Но люблю эту странную землю

Оттого что иной не видал.

Вот и пошел смотреть на тропики – то есть иную землю – хотя бы в оранжерею.

Должен сказать, что я, уж насколько равнодушен к природе, остался в полном восторге. Аптекарский огород – классное место, всем рекомендую! Особенно зимой. Такие там аквариумы, какой ДУБ, какие пальмы! Причем больше всего мне понравились… бабочки! Да, там еще и постоянно действующий павильон бабочек: я и идти не хотел сначала – охота была смотреть на чучела; но оказалось, что они там летают, сами, висят на потолке, их можно цеплять себе на палец. Бабочки абсолютно роскошные, ТРОПИЧЕСКИЕ, я даже почти забыл, что в душе, конечно, инсектофоб. Плюс в комплект к бабочкам там прилагается огромный паук-птицеед – его этими бабочками, когда у них подходит к концу срок годности, кормят. Безотходное производство! В том диковинном салоне вообще три вида живности: невероятные бабочки, паучина-птицеед и – огромная жаба, которая сидит там в укрытии. Про нее хозяева, захлебываясь от восторга, рассказывают, что «вы не смотрите, что она такая маленькая (как два моих кулака) – у нее пасть, захлопываясь, развивает давление 30-50 кг на см! Человеку запросто палец может раздавить. А ребенку – и всю руку!»



Паук-птицеед

Жаба лежит совершенно равнодушно, бабочки порхают, дети носятся… Лепота. «А паучок у вас не ядовитый?» – спросил я напоследок. «Его яд смертелен для тех, кем он питается» – как-то туманно ответил паренек-смотритель (до этого он меня потряс тем, что буквально каждую летающую там бабочку он знал в лицо, называл по имени, чем питается, откуда прилетела – абсолютный фанат).

Очень хорошо провел время. И главное – никто там у меня про куар-код даже не спросил ни разу. Деликатные люди, настоящий МГУ. Человек пришел в Запретное Место к Беспощадному Омикрону, желая подхватить чудовищный вирус на фоне пальм – они поняли, что истинному самураю не надо мешать.