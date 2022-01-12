 

Эксперт Кулик об опасности переговоров США и России для Украины: Закрепляют сферы влияния

12.01.2022, 5:42, Разное
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Консультации по гарантиям безопасности, в которых приняли участие российская и американская делегации, состоялись 9 и 10 января в Женеве. Об итогах этих встреч пока говорить рано, поскольку также должны пройти заседание Совета Россия – НАТО в Броюсселе и переговоры на площадке ОБСЕ в Вене.

Тема Украины – одна из главных на этих встречах, поскольку именно там развернулась военная натовская инфраструктура, и Россия добивается гарантий нерасширения Североатлантического альянса на восток. Эксперты по разному комментируют переговоры, некоторые видят в них опасность.

Так, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в колонке для издания “Главред” пишет: обсуждение стратегической стабильности означает, что Россия и США “закрепляют сферы влияния”.

“Это опасно для Украины”, – считает политолог.

Кулик призывает украинское руководство не допустить реализации Соединенными Штатами моделей, которые могут причинить вред Незалежной.

Напомним, заседание Совета Россия – НАТО запланировано на 12 января. Днем позже должны пройти консультации на площадке ОБСЕ.

Ранее в МИД РФ после переговоров в Женеве заявили, что Россия не собирается “нападать” на Украину. Российские войска осуществляют тренировки строго в пределах своей страны.



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