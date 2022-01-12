 

Политолог Бортник заявил об эксплуататорском отношении США к Украине

12.01.2022, 5:42, Разное
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США неоднократно предупреждали Россию о том, что той придется заплатить большую цену в случае вторжения на Украину. Однако не всех в Киеве радуют такие заявления. По мнению украинского политолога Руслана Бортника, такими высказываниями Вашингтон демонстрирует эксплуататорское отношение к Незалежной.

В этом контексте эксперт вспомнил оборонные соглашения, которые США подписали с Республикой Корея и Японией. Однако Бортник считает, что американцы должны использовать иной подход к Украине.

По словам политолога, западные партнеры Киева должны сменить риторику и отказаться от понятия “цена за нападение”. Мол, такие заявления неуместны и не имеют никакого отношения к партнерским отношениям. Также Бортник допускает, что “цена” будет приемлемой для России, и Москва согласится “купить” Украину.

В сложившейся ситуации американцы обязаны пригрозить русским, что в случае вторжения на Украину Россия будут иметь дело с США, считает эксперт.

Напомним, 9 и 10 января в Женеве состоялись переговоры США и России по гарантиям безопасности. В Вашингтоне сообщили, что встреча прошла в формате дискуссии. Об итога консультаций ранее писали “Дни.ру”.



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