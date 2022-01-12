Мнение: О позорном для России сравнении с Украиной

Говоря по чести, это действительно позор. Притом — позорнейший!

Но понятие «честь» нынешним кремлёвским не знакомо. Потому и…

Впрочем, довольно слов! Пусть говорят сухие цифры. Тем более, что они весьма красноречивы…

Итак, #Россия и #Украина. Первая — самая богатая в СНГ, вторая — «самая бедная» в Европе.

А ещё — ковид.

По данным статистики, модную болезнь перенесли 10,684 млн россиян и 3,7 млн украинцев. Из них скончались 317,8 тыс. и 97,5 тыс. соответственно (все данные на вчера).

То есть, российская летальность COVID-19 — 3,0%, украинская — 2,6%.

Да, это цифры вроде бы одного порядка. Но почему же украинская — почти на одну шестую ниже?

Ещё раз: Россия — богатая, Украина — бедная. Российская #медицина — передовая, украинская — отсталая. Российские больницы сплошь отремонтированы, украинские — повсеместно развалены. Российские чиновники — компетентны, украинские — коррумпированы. И так далее (простите, устал цитировать соловьёвых-киселёвых)…

Так почему же при всём этом российском «имперском» великолепии россияне умирают от ковида в намного больших масштабах? Кстати, по головам роазница будет почти в 50 тыс. чел. — численность населения российских Черемхова или Киришей…

Да, отдельно про #Крым. Там летальность ковида — 3,5%. Получается, крымчане прогадали, «вернувшись» в родную гавань? В противном случае, здоровее были бы?

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