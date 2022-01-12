Главы кабминов Казахстана и РФ обсудили вопросы экономического сотрудничества

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обсудил по телефону с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба казахстанского кабмина.

«Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», – приводит РИА «Новости» сообщение казахстанского правительства.

По данным пресс-службы, стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Также Мишустин поздравил Смаилова с назначением.

«Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей», – сообщил Смаилов.

Россия – ключевой торгово-экономический партнер республики. По итогам 10 месяцев 2021 года объем товарооборота между странами увеличился на 30% и достиг 19,5 миллиарда долларов. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли – объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в том числе обработанной продукции на 47,7%. По сравнению с допандемийным 2019 годом объем торговли также увеличился более чем на 21%.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав нового правительства, свои посты в нем сохранили главы МИД, Минобороны и МВД.

До этого Токаев подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова на должность премьер-министра.

Также Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат членов правительства и депутатов.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.