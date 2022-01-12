Пожар в подмосковном доме престарелых локализован

Пожар в доме престарелых в городе Пушкино Московской области локализован, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

«В 18.20 мск пожар локализован», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Источник в экстренных службах сообщил, что медики сейчас осматривают эвакуированных и спасенных из загоревшегося строения.

Всего, по его словам, в здании оставались 35 постояльцев, включая 12 маломобильных, и 13 человек персонала. Из них спасены 10 человек, остальные были эвакуированы, их осматривают медики из бригады скорой помощи. Состояние спасенных удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в городе Пушкино в Московской области на территории дома престарелых произошел пожар.