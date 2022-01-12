В штате Нью-Джерси ввели режим ЧС из-за штамма «омикрон»

Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи ввел режим ЧС в связи с ростом числа заражений коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон», сообщили в администрации штата.

«COVID-19 остается значительной угрозой для нашего штата, и мы должны использовать все доступные ресурсы, чтобы дать отпор волне [заболеваемости], вызванной омикрон-вариантом», – приводит ТАСС слова губернатора, которого цитирует пресс-служба.

Как ожидается, объявление режима ЧС позволит штату лучше использовать свои ресурсы для вакцинации, тестирования и привлечения дополнительного медицинского персонала. Режим ЧС будет действовать 30 дней, если за это время власти не решат его продлить.

Напомним, в понедельник число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 60 млн человек. По оценке Университета Джонса Хопкинса, к среде число инфицированных в США достигло 61,5 млн человек, 839,5 тыс. заразившихся умерли. Соединенные Штаты продолжают занимать первое место в мире по этим двум показателям.

В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. 21 декабря минувшего года в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения «омикроном» в США зафиксировали 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона».