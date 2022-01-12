Мнение: Елбасы в Нурсултане

Марк Солонин чуть ли не первый из тех, кого я читаю, озвучил мысль, давно уже витающую в воздухе: “Елбасы в Нурсултане. В холодильнике”.

Чеканная правда, по всей видимости. И на ее фоне все события в Казахстане принимают какой-то совсем уж зловещий окрас. Получается – все началось попросту с того, что КТО-ТО (кто?) узнал печальную новость раньше всех? Тут, правда, сразу подозрение: первыми о смерти Влиятельного Лица как правило могут знать двое: лечащий врач… или убийца.

С другой стороны, елбасы ведь и убивать особенно не надо было – он и так уже стоял двумя ногами в могиле… Вроде бы. 81 год, как-никак. Хотя, подождите: это ж он всего на 2 года старше пышущего здоровьем старика Байдена, прозванного для смеха “сонным Джо”! 81 год – это же самый расцвет!

Решил проверить себя – посмотреть возраст английской королевы Лизы. Был уверен, что ей уже лет 100. Опять ошибся: ей, как выяснилось, всего 95!

Теперь сижу, мучаюсь неожиданным вопросом: почему про Путина, который по сравнению с ними со всеми – мальчик, есть столько мемов и баек насчет его “двойников” – а про “бабу Лизу”, про которую, казалось бы, придумывать мифы насчет “двойниц” сам бог велел – ни одного?