Ученым впервые удалось рассмотреть момент зарождения молнии

Эксперименты проводились при помощи низкочастотной решетки LOFAR, созданной в Нидерландах, сообщает источник. Группа ученых из нескольких европейских стран и США впервые в истории науки сумела внимательно рассмотреть момент зарождения грозовой молнии.

До сих пор по поводу именно этого весьма краткосрочного момента ученые строили немало предположений. Одна их версий гласит, что происходит столкновение мелких разнозаряженных кристаллов.

Это оказалось правдой. Масса кристаллов в грозовом облаке сталкивается под воздействием атмосферной турбулентности, что заставляет их терять электроны. В результате происходит электрический разряд. В первый момент на снимках были видны мелкие искры, количество которых увеличивалось в геометрической прогрессии, пока не возникла единая молния.