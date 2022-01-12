 

Во Вьетнаме обнаружили улитку в пять раз меньше песчинки

12.01.2022, 5:22, Новости дня
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Крохотное создание было обнаружено во Вьетнаме венгерскими учеными. Оказалось, что это улитка, диаметр которой примерно в пять раз меньше, чем у песчинки. Так что увидеть ее невооруженным глазом способен только человек с очень хорошим зрением. 

Улитку отнесли к особому виду, который носит название ангустопильский псаммион. Объем организма данного наземного существа составляет всего лишь 0,036 кубических миллиметра.

Такая миниатюрность позволяет улиткам заползать в самые мелкие щели, откуда их никто не может достать. Ученые полагают, что эти улитки питаются другими еще более мелкими организмами, а потому, как ни странно это звучит, их можно назвать хищниками. Улитку будут внимательно изучать. Ученые полагают, что наблюдения за ней позволят сделать новые открытия.



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