В Греции обнаружили подозреваемого в причастности к убийству Солоника

В Греции задержали местного жителя, уроженца Грузии, обвиняемого в причастности к убийству известного российского наемного убийцы Александра Солоника, сообщают СМИ.

Мужчину арестовали 10 декабря в аэропорту Македония в Салониках по прибытию из Кипра, передает ТАСС со ссылкой на газету «Катимерини».

Прокуратура страны выписала ордер на его арест в связи с двумя убийствами. По данным полиции, это 48-летний житель Греции, родом из Грузии.

Солоник был также известен как Александр Македонский, он в 1995 году сбежал из «Матросской тишины» и был найден мертвым в 1997 году в пригороде Афин, в поселке Варибоби.

Тогда власти Греции предполагали, что Солоника могли убить его сообщники, с которыми он проживал на различных виллах. Солоник был найден убитым за рулем, рядом с ним могла находиться приехавшая к нему российская фотомодель Светлана Котова.

Сидевшие сзади преступники задушили удавкой Солоника, после чего убили свидетельницу. Тело Котовой нашли через несколько месяцев. Вскрытие показало, что она была сначала задушена, затем расчленена и закопана недалеко от виллы Солоника.

На счету Солоника десятки убийств, в том числе убийства криминальных авторитетов. За свою преступную «карьеру» успел совершить три побега из-под стражи.