В Instagram решили дать возможность переставлять посты местами

Социальная сеть Instagram вскоре позволит пользователям менять публикации местами, их можно будет размещать вне хронологического порядка, сообщил один из разработчиков Алессандро Палуцци.

«Instagram работает над возможностью редактировать профиль, это позволит переставлять посты в любом порядке», – написал Палуцци в своем Twitter.

#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you likepic.twitter.com/fjmkJD4je2

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022

В ноябре сообщалось, что Instagram планирует ввести платные подписки на эксклюзивный контент. Их стоимость в РФ составит 99 рублей.

В июле социальная сеть запустила новую функцию Security Checkup. Она предназначена для обеспечения большей безопасности аккаунтов пользователей.

С помощью этой функции пользователи, чьи аккаунты, по мнению соцсети, могли подвергнуться взлому, смогут проверить совершался ли вход в аккаунт, убедиться в правильности данных на странице, подтвердить взаимодействие с другими профилями и обновить контактную информацию для восстановления своей учетной записи.