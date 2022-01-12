 

В Танзании умерла 8-летяя крыса-сапер

12.01.2022, 4:44, Разное
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За свою жизнь она отыскала более ста противопехотных мин.

В Танзании в возрасте восьми лет умерла крыса-сапер по кличке Магава. Об этом сообщает бельгийская неправительственная организация APOPO, занимающаяся дрессировкой крыс для поиска противопехотных мин.

Магава. Фото: PDSA/APOPO

«С тяжелым сердцем мы делимся печальной новостью о том, что герой Магава мирно скончался в эти выходные. Магава был в добром здравии и провел большую часть прошлой недели играя с энтузиазмом, но ближе к выходным он начал сбавлять обороты, больше спал и проявлял меньше интереса к еде. В ноябре Магава отпраздновал 8-ой день рождения», — говорится в сообщении.

За время своей работы Магава помог отыскать более ста мин и других взрывчатых устройств. «Благодаря его вкладу люди в Камбодже могут жить, работать и играть без страха лишиться части тела», — добавили в НКО. В 2020 году Магава был удостоен золотой медали PDSA — высшей награды, которое животное может получить за смелость. В прошлом году Магава закончил карьеру и вышел на пенсию.

Магава родился в танзанийском университете сельского хозяйства в 2013 году. Там он прошел курс дрессировки и научился по запаху отыскивать под землей взрывчатые устройства. Уже через три года, в 2016 году, его отправили в Камбоджу, где он и начал помогать людям.

После гражданской войны (1967-1975) и других вооруженных конфликтов в Камбодже осталось разбросано несколько млн мин. На сегодняшний день Камбоджа остается одной из самых «заминированных» стран в мире. По данным камбоджийского центра помощи пострадавшим, в 2019 году из-за взырва мин в стране погибли 11 человек, еще 60 получили ранения.

Источник: Новая газета



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