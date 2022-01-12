В Индии обнаружены странные наскальные изображения возрастом до 30 тысяч лет

Очередную находку сделали археологи в каменном комплексе Бхимбетка, который расположен в центральной части Индии. Известно, что здесь в многочисленных пещерах жили древние люди.

А недавно ученые обнаружили на одной из стен петроглифы, которые признаны уже самыми древними на индийской земле. Наскальным рисункам исполнилось уже около 30 тысяч лет.

Пещеры данного комплекса признаны археологическим памятников еще 65 лет назад. С тех пор ученые активно изучают территорию. Однако не проходит и года, чтобы здесь не сделали очередного крупного открытия. Самое интересное, что на рисунках изображены не только сцены охоты, что является стандартным сюжетом петроглифов. В отдельных местах нарисованы люди, сидящие верхом на слонах и лошадях.