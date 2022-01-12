 

Швейцарские ученые предложили использовать шкалу полноценности жизни

12.01.2022, 4:38, Новости дня
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Ученые из Цюрихского университета опубликовали специальный тест, при помощи которого любой желающий моет сказать, насколько полноценная у него жизнь. Оценка проводится на основе жизненного опыта за определенный период. Разумеется, наиболее точной она станет в старости.

По словам авторов предложенной шкалы, для того, чтобы дать объективную оценку своей жизни, человек должен предоставить информацию, касающуюся источников и критериев самореализации.

Предложенный тест поможет обрести людям уверенность в себе, говорят психологи. Мы же не напрасно время от времени сами для себя пытаемся подвести итоги уже прожитых лет жизни. Также разработана и шкала, по которой можно понять, насколько высока или низка общая итоговая оценка.



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