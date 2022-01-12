Мнение: О совершенно нежданной пощёчине Путину… И от кого!

Похоже, «карма» всё-таки существует, и законы её работают. Причём в данном случае — очень быстро. Невероятно быстро по нынешним временам.

Иначе как объяснить вот это с российским национальным лидером?

И, да, слова о «пощёчине лично Путину» — это не домыслы либерала, а выплеск гнева у правоверного запутинца, причём ещё и откровенно кремлёвского.

Снова «» Сергей Марков транслирует настроения Старой площади.

«Взрыв возмущения вызвало решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева назначить министром информации Аскара Умарова. В России его считают радикальным русофобом. Ему приписывают, что он выступает в социальных сетях под ником TurkMedia и что он ненавидит русских и Россию. Считается, что Аскар Умаров говорил, это:

1. “Мы обогнали русню опять! Прощая немытая рассия!”

2. Русские это “навязанная диаспора” и колонизаторы.

3. Он ненавидит День Победы и издевается над ним, “когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы… Кого победили? Что победили?”

4. Считает, что казахи не должны говорить на русском языке. Называет их “чернорусы” и “манкурты”. “Казахам чернорусам задуматься: оставаться с рашкой или с цивилизованным миром”

5. Считается что Аскар Умаров активно помогал организаторам “языковых патрулей”, в частности Куату Ахметову. Это языковые патрули ходили по общественным местам и оскорбляли тех, кто говорил на русском языке.

6. Аскар Умаров ненавидит Владимира Путина и писал, что “при Путине взяли верх реваншисты, манипулирующие проблемами русских в Казахстане”.

7. Всячески прославляет национализм.

8. Является убеждённым врагом русского языка.

Все эти слова были написаны Умаровым под ником с соцсетях, а не под своим именем официально. Но считается, что это именно его слова. Умаров или должен быть уволен или должен чётко и ясно доказать, что это не его слова. Назначение министром врага России не может рассматриваться даже как внутреннее дело Казахстана. Это вопрос отношений между странами.

Думаю, что если бы в России знали, что Токаев назначит Аскара Умарова на ключевую идеологическую должность, то общественное мнение России было бы категорически против поддержки Токаева во время кризиса войсками армии России. Все шокированы и ждут объяснений. Это назначение в России рассматривается как открытая пощёчина России и лично Владимиру Путину.»

Понятно, что для всей России, с тревогой ждущей новых санкций и лишений, подобные «пощёчины» — лишь буря в стакане воды. Но жест президента Токаева буквально вслед уходящим войскам ОДКБ действительно символичный. Конечно, его можно объяснить тем, что новый-старый глава Казахстана, теперь уже почти единовластный, вынужден демонстрировать собственным националистам независимость от РФ, на штыках которой удержалась его власть. Иначе-де есть риск нового бунта, ещё более беспощадного. Однако ведь именно сейчас «националисты» слабы, как никогда, потеряв 20 тыс. наиболее боеспособных своих мюридов… Или — нет?

Но более интересный вопрос вот в чём. По сути, Владимир #Путин полностью вписался за младшего дуумвира и помог тому занять трон уже единовластно. Что же теперь делать вершителю судеб Казахстана? Просто утереться?

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