 

Минобороны доставило 145 россиян из Казахстана на родину

12.01.2022, 4:04, Новости дня
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Очередной самолет Минобороны РФ доставил из Алма-Аты в Москву 145 российских граждан, сообщили в военном ведомстве.

«Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 145 российских граждан», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее во вторник министерство сообщало, что самолет со 145 российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву. В Минобороны РФ отметили, что вывоз российских граждан будет продолжаться до полного выполнения задачи.

До этого российское генконсульство в Алма-Аты предупредило о приостановке регистрации на вывозные рейсы.

Самые масштабные беспорядки прошли в Алма-Аты, был захвачен аэропорт. Силовики вернули контроль над городом и аэропортом, но он все еще не возобновил работу, что приводит к вынужденной отмене части рейсов.



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