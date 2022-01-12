Постпред США при НАТО не увидела больших шансов на компромисс с Россией

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе расширения альянса.

«Откровенно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса», – сообщила Смит в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости».

Такое заявление она сделала в преддверии запланированного на текущей неделе заседания Совета РФ – НАТО.

По словам Смит, на данный момент «никто не предлагает изменить политику Североатлантического альянса» в части его дальнейшего расширения.

«Наша дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть ее ногой. И любое решение по поводу расширения по-прежнему будет приниматься альянсом и соответствующей страной», – отметила постпред.

Ранее глава российской делегации в Женеве Сергей Рябков назвал предварительные переговоры РФ и США потрясающими.

Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета РФ – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.