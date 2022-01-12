Мнение: Коммунисты отменяют куар-коды. Началось!

О, вот и еще одна супер-позитивная новость! Вот таких бы – побольше:

“Первый российский регион полностью отменит систему QR-кодов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков намерен отменить систему QR-кодов с 15 января. Глава региона заявил, что этот вопрос окончательно рассмотрят 13 января на региональном заседании оперштаба, однако, по его мнению, QR-коды уже выполнили свою задачу. Таким образом, Орловская область станет первым регионом, где полностью отменят коды для доступа в общественные места”.

Конечно, прежде всего надо было куар-коды “на доступ” куда бы то ни было и не вводить вовсе, но отмена – это круто, вызывающе и хорошо. не хватает только слова “навсегда”.

Клычков, нынешний губернатор области по негласной “квоте” для КПРФ – больше был известен в Москве узкому кругу политфриков, как депутат Мосгордумы на протяжении нескольких созывов. По слухам, Зюганов во многом нарочно “сослал” его в Орёл, довольно неприметный российский регион – то той же логике, по какой Фамусов отправлял дочь “в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов”. Клычков мог бы – как молодой и перспективный столичный депутат – претендовать на верхние позиции в руководстве компартии, и его отправили “возгонкой”, чтобы его забыли.

Но, как видим, Клычков даже в Орле нашел, как триумфально вернуться в федеральную новостную повестку. Молодец!