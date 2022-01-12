 

Мнение: Техническое. 11.01.2022

12.01.2022, 4:00, Разное
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Спешу обрадовать любителей комментариев и тех, кто ходт сюда не для того, чтобы читать посты.
Модератор вернулся с заслуженного новогоднего отдыха и с завтрашнего дня приступает к работе.

За первые 10 дней нового года собственоручно отстрелял около 70 аккаунтов (основная часть полегла в тяжелых диванных боях за Алма-Ату) и вспомнил, почему я забил этим заниматься – это просто бесцельно потраченное время. Так что с удовольствием передаю расстрельный маузер товарищу.

Завтра-послезавтра буду в отъезде, так что сильно не шалите, воизбежение.
Почитать будет что-то, отложенных постов накидал + по возможности что-то с телефона буду закидывать (помимо телеги https://t.me/boris_rozhin, которая в дороге тупо удобнее)

Источник: Colonel Cassad



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