Парламентский телеканал Украины разместил фото спикера с пометкой о смерти
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Телеканал украинского парламента «Рада» в эфире разместил фотографию спикера Руслана Стефанчука с подписью «внезапно умер».
В это время сообщалось о смерти председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли. Ошибку зрители заместили во время трансляции 11 января.
Во время цитирования заявления Стефанчука, в котором тот выражал соболезнования в связи со смертью главы Европарламента, телеканал разместил крупным планом фотографию спикера Верховной рады, передает ТАСС.
Напомним, Давида Сассоли госпитализировали 10 января в Авиано из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. Умер глава Европарламента ночью 11 января.
В декабре 65-летний Сассоли объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером ЕП. Срок его мандата истекал в январе.
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