Лазерные технологии помогли найти потерянный храм Геракла

Как известно, руины древнего храма Геракла находятся в Иорании. Однако последние изыскания испанских ученых позволили найти еще одно такое же сооружение. Правда, находится оно на дне Кадисского залива, а зафиксировать его существование лидаром удалось только во время отлива.

Предположительно, храм построен в период от IX до VIII века до нашей эры финикийцами. В восточной мифологии есть герой-покровитель мореплавания Мелькарт, которого греки назвали Гераклом.

Обнаруженные руины храма занимают обширную территорию. Длина сооружения должны была составлять 300 метров, а ширина – 150. Но времени после его разрушения прошло та много, что рассмотреть находку удалось только при помощи современных лазерных технологий.