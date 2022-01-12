 

Найден естественный заменитель яичному белку

12.01.2022, 3:54, Новости дня
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В университете города Хельсинки (Финляндия) проводили эксперименты с грибами и сумели из одного вида выделить специальный белок овальбумин. Он может служить полноценным и естественным заменителем яичному белку, утверждают ученые.

Значение данного открытия трудно переоценить, отмечают эксперты. Производство куриных яиц хронически отстает от нарастающего вместе с населением планеты спроса. Кроме того, выращивание грибов является более экологически чистым процессом, чем содержание огромных птицеферм.

Овальбумин можно получить из грибов Trichoderma reesei, говорят специалисты. По словам ученых, сейчас многие научные учреждения заняты поиском эффективных заменителей для продуктов питания животного происхождения.



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