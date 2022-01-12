 

Мнение: Письмо: “Хорошая домашняя девочка”

12.01.2022, 3:52, Разное
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Для самостоятельного разбора.

seeker4chance

Приветствую вас, уважаемая Эволюция!

Спасибо вам за курс про ресурсы и всю ту бесценную информацию, что вы публикуете бесплатно!

Я читаю вас уже несколько лет и все надеялась когда-то написать благодарное письмо о достижениях, но нет. Пишу о грустном с просьбой о разборе.

Мне 32. Рост 165, вес 50. Фигура спортивная, лицо на любителя средневековых пропорций. Одеваюсь современно, лаконично, аккуратно. Косметикой пользоваться умею, но не увлекаюсь из-за реакций кожи. Айтишница. Зарплата по московским меркам нормальная, свое жилье.

Моя проблема состоит в том, что мне уже много лет не удаётся создать семью. Если совсем честно, то в романтическом ключе мужчины вообще на меня не обращают внимания. Когда я полгода назад удалила Тиндер, там было больше сотни мэтчей, причем мужчины сами мне не писали и на мои приветы не отвечали. Несмотря на удаленку, я не сижу затворницей: хожу в спортзал 2 раза в неделю, выбираюсь в клубы по интересам с разнополым составом, но никому там не приглянулась.

К сожалению, те, с кем у меня все же начинались близкие отношения, судя по всему, либо рассчитывали, что я закрою их кредиты или еще как-то вложусь материально, либо им нужен был условно-бесплатный и регулярный секс хоть с кем-то. Корона победительницы шептала: “Ну ничего, надо же с чего-то начинать: сейчас говорит что любит, а потом совсем к тебе привяжется, если ты будешь вкусно готовить и не выносить мозг”. Но то ли этого мало, то ли просто не надо связываться с мужчинами, которые в 30+ живут с родителями. А с кем тогда, если никто ничего не предлагает?

Я много думала, что со мной не так? Вроде нормальные параметры ОЗ. Вроде бы приличная девушка без закидонов и трэша из рапаньих писем. Да, у меня на лбу написано “Хорошая домашняя девочка, которая хочет замуж и детей”. Но есть же мужчины, которым как раз такая и нужна. Только они обходят меня стороной.

Есть теория, почему так выходит. Подозреваю, что дело в моей чрезмерной чувствительности. Я обращалась к специалистам (неврологу, эндокринологу, психологу), но мне порекомендовали продолжать ходить на спорт, пить ромашковый чай, избегать стрессов и не придавать этому значения. Из-за этой моей особенности практически любая ссора заканчивается моими слезами. В камере сенсорной депривации я ощущаю вибрацию от шагов этажом выше. В вагонах метро старого образца без беруш или шумоподавляющих наушников у меня физически болят уши. А через полгода работы в шумном опенспейсе я пришла к психиатру за антидепрессантами и транквилизаторами, чтобы не уехать в дурку с нервным срывом. И конечно же в стрессовые периоды у меня случаются приступы трихотило- и дерматиломании. Я стараюсь избегать конфликтных ситуаций, где этот мой дефект мог бы проявиться. Но может это он накладывает на меня ту самую отталкивающую ауру? Могу ли я что-то сделать, чтобы меня покинула эта жуткая анти-харизма?

Если взаимной любви в моей жизни ближайшую пару лет не случится, то придется рожать от донора и быть матерью-одиночкой. Боюсь, эта проблема наверняка проявится и в отношениях с ребенком.

С уважением,
seeker4chance.

Источник: Эволюция



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