 

Государство сможет забирать в собственность квартиры, не используемые для проживания

12.01.2022, 3:51, Разное
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Депутаты Госдумы приняли законопроект, позволяющие изымать в собственность государства жилую недвижимость, не используемую по прямому назначению.

Согласно российскому законодательству, жилые помещения должны использоваться для проживания. Поэтому в них нельзя устраивать склады, мастерские и использовать их в коммерческих целях. Несмотря на это, многие физические и юридические лица используют жилье в инвестиционных целях – покупают для сохранения сбережений, а также для обогащения путём их сдачи в незаконную аренду. По словам авторов законопроекта, это создаёт дефицит предложения на рынке при повышенном спросе. 

Это влечёт за собой миграционные процессы, направленные на урбанизацию и приводит к массовому переселению россиян из малых городов и сёл в крупные населённые пункты. Впоследствии это приведёт к дефициту квалифицированных кадров в регионах и отрицательно скажется на уровне жизни населения. Совокупность данных факторов привела парламентариев к принятию инициативы. 

С 1 марта 2022 года пустующие квартиры будут считаться используемыми не по назначению и подлежать конфискации с последующей продажей через аукцион. Уже утверждена юридическая процедура по изъятию незаконно неиспользуемого жилья. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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