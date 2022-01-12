Мнение: Линкоры типа “Литторио”

Подробный рассказ о проектировании и создании итальянских линкоров типа "Литторио". Визуально симпатичные, но весьма противоречивые орабли, которые во второй мировой войне себя особо не проявили, а один из них был вообще потоплен немцами. Видео ниже – рассказ о том, как амбиции Муссолини породили "Литторио", "Витторио Венето" и "Рому", которые по тоннажу лишь 5-6 тыс. тонн уступали распиаренному "Бисмарку". Впрочем, учитывая общую бестолковость итальянцев (в том числе и в войне на море), реализовать достоинства этих кораблей им по настоящему не удалось.

Плюс еще на тему Regia Marina.

Бой у мыса Пунто-Стило.

Сражение примечательно участие линкора "Джулио Чезаре". Будущий советский линкор "Новороссийск" (погибший позднее в Севастополе) отхватил там попадание от британского линкора "Уорспайт". СССР хотел по итогам раздела итальянского флота получить один из двух оставшихся линкоров типа "Литторио", но в итоге получил лишь "Джулио Чезаре", а "Литторио" и "Витторио Венето" в конце 40х пустили на иголки.

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