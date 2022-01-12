Главы МИД Украины и США обсудили «сдерживание» России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили «дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России» с учетом предстоящих контактов Совета НАТО – РФ и Постоянного совета ОБСЕ, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен обсудили дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейшей агрессии, в частности, жесткие экономические санкции против РФ и практическое укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины», – приводит текст сообщения пресс-службы МИД Украины ТАСС.

В ходе разговора Блинкен поделился с Кулебой содержанием переговоров с Россией в Женеве 10 января. В ведомстве утверждают, что стороны отметили взаимную приверженность принципу «никаких договоренностей по Украине без Украины».

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что госсекретарь США Блинкен и глава МИДЛ Украины Кулеба в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшие шаги в отношениях с Россией после консультаций в Женеве.

«Принимая во внимание общую озабоченность по поводу продолжающегося и беспричинного наращивания Россией военного присутствия внутри и вокруг Украины, Государственный секретарь [США Энтони Блинкен] министр иностранных дел [Украины Дмитрий Кулеба] обсудили итоги и дальнейшие шаги после американо-российского диалога по стратегической стабильности в Женеве и в преддверии заседания в Брюсселе совета НАТО – Россия, которое состоится завтра (12 января)», – говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.

Блинкен отметил, что дипломатия является единственным ответственным способом разрешения ситуации вокруг Украины. Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что никакие переговоры по Украине не будет проводиться без участия самой Украины. Блинкен заверил Кулебу, что если РФ выберет «путь конфликта», Соединенные Штаты, а также их союзники и партнеры готовы ввести санкции в отношении России, укрепить восточный фланг НАТО и увеличить военную помощь Украине.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к внедрению «превентивного пакета» санкций. Он также сообщил о неизменность евроатлантического курса Украины, подчеркнув, что «никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом».

1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).