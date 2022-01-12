США собрались передать Украине «неотложную военную помощь»

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине радиолокационную систему и некоторое морское оборудование для кораблей в рамках «неотложной военной помощи» со складов Пентагона, сообщила американское издание Politico.

По имеющимся у издания сведениям, о выделении поддержки распорядился президент США Джо Байден. Речь идет о механизме, в рамках которого США могут направить другой стране «неотложную военную помощь» со складов Пентагона. В публикации уточняется, что американская администрация уже уведомила об этом законодателей США, передает ТАСС.

Как отмечается в материале, советник президента Украины Владимира Зеленского и другое лицо, осведомленное о выделении указанной помощи Соединенными Штатами, заявили, что Вашингтон передаст Киеву «радиолокационную систему и некоторое морское оборудование, однако пока неясно, когда будут первые поставки». Украинская сторона была проинформирована об этих планах в декабре. Какие именно системы будут предоставлены, не уточняется.

«Учитывая, что разведка США постоянно предполагает, что РФ может начать полномасштабное вторжение с применением всей своей военной мощи, данная помощь может позволить Украине нанести дополнительный ущерб России, но не изменить значимым образом исход событий», – приводятся в материале слова советника украинского лидера.

Представитель Госдепартамента США уточнил, что некоторые из поставок в рамках американской военной помощи Украине имели место «в последние несколько недель». По словам представителя ведомства, США продолжат оказывать данную поддержку «в последующие недели и месяцы посредством ряда механизмов».

В понедельник стало известно, что американские «ястребы» призвали советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана отправить на Украину больше оружия.

Напомним, 31 декабря 2021 года глава МИД Сергей Лавров заявил, что страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России. Днем ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев «будет расстреливать» мирное население Украины при помощи оружия, которое поставляет в страну НАТО.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.

Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.